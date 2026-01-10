В Орловской области полностью восстановили электроснабжение

На энергообъектах региона круглосуточно работало 175 человек

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 10 января. /ТАСС/. Электроснабжение жилых домов и социальных объектов, нарушенное из-за циклона "Фрэнсис", который обрушился на ряд регионов центральной части России 9 января, полностью восстановлено в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Отличные новости - орловские энергетики полностью устранили последствия циклона "Фрэнсис". Все повреждения электросетей, обеспечивающих населенные пункты региона, устранены. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме", - написал Клычков в канале в Max.

По его словам, в общей сложности в эти дни на энергообъектах региона круглосуточно работало 45 бригад, сформированных из специалистов филиалов "Орелэнерго" и "Курскэнерго" - 175 человек. Восстановлено более 2 тыс. км линий электропередачи и более 500 обрывов проводов, удалено 300 оледеневших деревьев, заменены 67 поврежденных изоляторов, 12 траверс и 20 опор. "Сейчас в приоритетном порядке отрабатываются индивидуальные заявки, восстанавливаются резервные схемы электроснабжения", - отметил глава региона, поблагодарив энергетиков за самоотверженную работу в сложных погодных условиях.