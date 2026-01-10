В Москве и Подмосковье ожидается снегопад

Его интенсивность будет возрастать к утру 11 декабря, сообщили в Гидрометцентре

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Предстоящей ночью и утром в Москве и Подмосковье может выпасть до 2 см снега. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается небольшой снег, количество выпавших осадков может составить от 0,3 до 1 мм, а прирост снега - до 2 см", - сказал собеседник агентства. По его словам, интенсивность снегопада будет возрастать к утру: в период с 06:00 до 09:00 мск прирост снега может составить 0,8 см. Температура воздуха при этом прогнозируется на уровне 10-8 градусов ниже нуля в столице и от минус 12 до минус 7 градусов - по области. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 2-7 м/ с. Облачную погоду со снегом синоптики объясняют приближением очередного циклона с юга.

О прошедшем снегопаде

Двое суток назад на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался 8 января после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли в первой половине суток 9 января. При этом, как сообщали ТАСС Гидрометцентре РФ, количество осадков, выпавших 9 января в Москве, стало рекордным за всю историю погодных наблюдений. "На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, выпало 21,4 мм осадков, а предыдущий абсолютный максимум осадков за эту дату составлял 12,9 мм и был зарегистрирован в 1976 году", - отметил собеседник агентства.

В то же время он сообщил, что абсолютный рекорд января остался не перекрытым и по-прежнему принадлежит 1970 году с показателем в 23 мм. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

О работе коммунальных служб

Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды. Так, по словам заместителя столичного мэра Петра Бирюкова, в снегоборьбе на улицах задействованы около 130 тыс. человек и более 15 тыс. единиц коммунальной техники. "До среды, 14 января, ожидаем еще 12 сантиметров свежевыпавшего снега, поэтому сейчас важно оперативно вывезти уже собранный снег с городских территорий", - сказал Бирюков, слова которого цитирует комплекс городского хозяйства мэрии. Он заметил, что в этом сезоне в столице работают более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки.

Убирают снег и в Московской области. Так, глава Жуковского Андроник Пак рассказал ТАСС, что за последние сутки с улиц собрано почти 1 тыс. кубометров снега, что является весомым показателем для небольшого по площади округа. "Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, в первую очередь ведутся работы по очистке выходов из подъездов, остановок, тротуаров, проезжих частей, подъездов к контейнерным площадкам, делаем все возможное, чтобы очистить территорию города в кратчайшие сроки", - заметил Пак.

В свою очередь, глава Раменского Эдуард Малышев рассказал, что спецтехника выходит на маршруты с раннего утра и продолжает работу до позднего вечера, а для скорейшей ликвидации последствий в округе мобилизованы все доступные ресурсы для расчистки тротуаров, пешеходных зон и подъездов к соцобъектам. "На наиболее сложных участках, в частности - плотно запаркованных дворах, организованы дополнительные бригады для ручной уборки", - пояснил он в своем официальном телеграм-канале.

Глава Истры Татьяна Витушева также проинформировала в телеграм-канале, что несмотря на аномально сложные погодные условия и, местами, трудности с проездом спецтехники из-за припаркованных машин, работа коммунальщиков не прекращается. "Сейчас на дорогах работает 57 ед. техники, а еще порядка 90 ед. и более 240 рабочих занимаются уборкой дворовых территорий и общественных пространств", - заключила она.