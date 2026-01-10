Рейсы, которые принимал аэропорт Чкалов как запасной, отправили в Шереметьево

Со всеми пассажирами работали представители авиакомпаний

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Международный аэропорт (Чкалов) отправил в Шереметьево все пять рейсов, которые были приняты в качестве запасных из-за неблагоприятных погодных условий в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Все рейсы, принятые аэропортом Чкалов в качестве запасного, отправились в аэропорт Шереметьево", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за сутки было принято пять рейсов. Представители авиакомпаний обеспечили поддержку всем пассажирам.

По информации аэропорта, пассажиры рейса "Аэрофлота" из Еревана были размещены в гостинице за счет авиакомпании. 35 пассажиров рейса SU-421 из Хургады, по решению авиакомпании, отправились в Москву организованным автобусом. Остальные пассажиры покинули Нижний Новгород самостоятельно на наземном транспорте.

Ранее 10 января сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода принял в качестве запасного рейсы, следовавшие в Шереметьево из Стамбула, Еревана и Хургады.