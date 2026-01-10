Жители пригорода Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света 40 часов

Акция протеста состоялась около жилого комплекса "Барселона" в селе Софиевская Борщаговка

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Жители пригорода Киева, села Софиевская Борщаговка, перекрыли автомобильную дорогу, чтобы привлечь внимание властей к отсутствию электроснабжения в домах в течение уже 40 часов. Об этом сообщило украинское издание "Фокус".

По его данным, акция протеста состоялась около жилого комплекса "Барселона". Издание опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлено, как группа примерно из 10 человек перекрыла шестиполосную автотрассу, водители сигналят, однако люди не уходят с дороги и не дают машинам двигаться.

Село Софиевская Борщаговка расположено в западном пригороде Киева. Значительная часть села застроена многоэтажными жилыми комплексами.

Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Киеве, Киевской области и других регионах Украины вторую неделю. Ранее энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о введении аварийных отключений света в Киеве и области. Позднее аварийные отключения в некоторых районах города и Киевской области были отменены. Водо- и теплоснабжение в Киеве сегодня было остановлено.