Malwarebytes: хакеры похитили данные 17,5 млн пользователей Instagram

Корпорация Meta не подтвердила утечку

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Киберпреступники похитили персональные данные 17,5 млн пользователей Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Об этом сообщила американская компания Malwarebytes, специализирующаяся на информационной безопасности.

"Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое", - написала компания в Х.

Портал Notebookcheck в свою очередь сообщил, что утекшие данные могут быть использованы для фишинга и воровства аккаунтов. Отмечается, что утечка могла произойти еще в 2024 году, но данные были опубликованы в 2026 году. Также сообщается, что пользователи начали получать электронные письма с предупреждением, что их пароли пытались поменять.

Корпорация Meta не подтвердила утечку, а также не комментировала произошедшее.