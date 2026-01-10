ТАСС: аэропорт Алеппо будет закрыт еще сутки

Собеседник агентства уточнил, что эта информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства Сирии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Международный аэропорт города Алеппо будет закрыт еще сутки. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе воздушной гавани.

"Аэропорт будет закрыт еще сутки - до 21:00 по всемирному времени 11 января (00:00 мск 12 января)", - сказал собеседник агентства, заметив, что эта информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

Обстановка в городе обострилась 6 января, когда формирования курдской коалиции "Силы демократической Сирии" с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.

Аэропорт Алеппо приостановил полеты 6 января. Все рейсы перенаправляются в международный аэропорт Дамаска.