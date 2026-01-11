В РФ с нового года изменились условия назначения единого пособия

В доходах семьи не будут учитывать единовременные выплаты от работодателей родителей на родившегося ребенка, а также пособие смогут получить семьи, чей доход равен не менее чем восьми МРОТ за расчетный период вместо четырех, сообщили в Общественной палате

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Правила начисления единого пособия для семей с детьми претерпели некоторые изменения в 2026 году: многие требования смягчены, некоторые - уточнены. Методику расчета пособия разъяснил в беседе с ТАСС председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Как пояснил эксперт, теперь при расчете пособия в доходах семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты на родившегося ребенка со стороны работодателей родителей. Также доходом не будет считаться ежемесячная помощь жителям Курской области, лишившимся крова из-за украинских атак.

"Изменения коснутся и требований по наличию у трудоспособных членов семьи доходов", - поделился Рыбальченко, напомнив, что их размер должен составлять не менее четырех МРОТ. - С нового года для возникновения права на единое пособие необходимо будет иметь доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период".

Это 216 744 рубля - поскольку с Нового года размер МРОТ достиг 27 093 рубля. В необходимый минимальный доход, помимо зарплаты и доходов от предпринимательства, входят также и выплаты по больничному листу.

При этом обновленные требования в части дохода не менее восьми МРОТ коснутся не всех. "Важно отметить, что требование <…> не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин, - подчеркнул Рыбальченко. - С 1 января 2026 года получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности будет являться уважительной причиной наличия доходов менее восьми МРОТ".