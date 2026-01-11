Во Владивостоке 12 января дети могут не идти в школы и детсады из-за непогоды

Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом, сообщили в администрации города

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Школьники Владивостока могут не посещать уроки 12 января из-за непогоды. Об этом сообщили в мэрии столицы Приморья.

"Управление образования Владивостока объявляет свободное посещение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования завтра, 12 января. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом", - сообщили в администрации.

Владивосток накрыл циклон. По данным синоптиков, в городе выпало 12,5 мм снега, что составляет месячную норму осадков. Высота снежного покрова на различных участках варьируется от 10 до 25 см. "Основные усилия сосредоточены на вывозе снежных валов, сформировавшихся вдоль дорог в период обильных осадков. Только за прошедшую ночь бригадами муниципального предприятия "СГТ" вывезено более 1,5 тыс. куб. м снега", - отметили в мэрии.

Городские тротуары, лестницы и переходы во Владивостоке очищают более 200 человек. Параллельно дорожники проводят зачистку прибордюрной полосы, а также выполняют обработку проезжей части и тротуаров противогололедными реагентами.

Проезд по спуску Капитана Шефнера на данный момент остается закрытым. Движение на трассе Седанка - Патрокл открыто для всех видов транспорта.