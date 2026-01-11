В пяти городах Приморья за сутки выпала месячная норма осадков

Речь идет о Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске и Партизанске

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Месячная норма осадков и более выпала за минувшие сутки во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске и Партизанске Приморского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

Утром в субботу Приморье накрыл циклон: снег сопровождался метелью, ветром с порывами до 25-30 м/с. Сложная обстановка сложилась на дорогах.

"Больше всего снега выпало во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Партизанске - месячная норма и более. Дорожная техника и бригады коммунальных служб продолжали работать в ночное время на очистке дорог и обеспечении бесперебойной подачи света и тепла в городах и поселках Приморского края", - говорится в сообщении.

Развернут оперативный штаб, усилия местных властей направлены на ликвидацию последствий непогоды. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Игнатенко, в данный момент проезд есть ко всем населенным пунктам. В ночь на краевых трассах продолжали работать 130 единиц техники, такое же количество дорожной техники вышло ночью и во Владивостоке, расчищали дороги в Артеме, Находке, Партизанске, Уссурийске.

По словам зампреда правительства Приморья Владимира Малюшицкого, 10 января в течение дня и вечером были крупные отключения электричества в Хасанском и Надеждинском округах, но аварийные бригады быстро восстановили электроснабжение. Также фиксировалось отключение света в районах Владивостока, в настоящее время специалисты занимаются уже точечными нарушениями в подаче электроэнергии.

"Основная задача сейчас - максимально быстро очистить дороги от снега и приступить к его вывозу. Особое внимание уделить сложным участкам трасс, прежде всего, перевалам. При необходимости - увеличить число аварийных бригад энергетиков и коммунальных служб", - поручил первый заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза.