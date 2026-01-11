В Алтайском крае направят 1,9 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Порядка 1,9 млрд рублей направят в 2026 году в Алтайском крае на обеспечение жильем детей-сирот. Средства пойдут на приобретение 145 квартир и оплату не менее 370 жилищных сертификатов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"В 2026 году на реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями предусмотрено 1,9 млрд рублей. На эти средства планируется обеспечить жильем не менее 515 человек из числа детей-сирот, в том числе приобрести 145 квартир и оплатить не менее 370 жилищных сертификатов на 1,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы, запланированные на 2026 год, начаты досрочно: заключены контракты на поставку 135 квартир на сумму свыше 570 млн рублей, включая 29 квартир по эскроу-счетам в Барнауле. Это позволит обеспечить жильем не менее 515 человек из числа детей-сирот.

В 2025 году региону удалось превысить годовой план, улучшив жилищные условия для 767 граждан этой категории при плановом показателе в 724 человека. Им предоставили 196 квартир и оплатили 571 сертификат. Впервые был опробован механизм эскроу-счетов для приобретения 39 квартир в новостройках Новоалтайска.