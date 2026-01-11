В КНР стало вирусным приложение для одиноких "Умер?"

Оно ежедневно напоминает пользователю, что, если он не отметится в течение двух дней, система на следующий день уведомит об этом контактное лицо

ШАНХАЙ, 11 января. /ТАСС/. Приложение "Умер?", в котором одинокие пользователи регулярно подтверждают, что они в порядке, набрало популярность в Китае. Как сообщила газета "Гуанчжоу жибао", оно смогло занять первое место в рейтинге платных приложений в китайском AppStore.

Программу можно скачать за 8 юаней (примерно $1). Она ежедневно напоминает пользователю, что, если он не отметится в течение двух дней, система на следующий день уведомит об этом контактное лицо по электронной почте.

Приложение вызвало активную дискуссию в китайском сегменте интернета. Некоторые пользователи предложили изменить способ оповещения на отправку СМС и оптимизировать процесс регистрации. Другие посчитали название "Умер?" неприятным и предложили изменить его на "Живой?", пишет издание.

Китайское название разработки - "Сылэма" - отсылает к популярному в КНР приложению для быстрой доставки "Проголодался?" ("Элэма").