Азов станет частью межрегионального туристического маршрута "Созвездие парусник"

Маршрут позволит привлечь инвесторов и будет способствовать развитию инфраструктуры и увеличению турпотока в Ростовскую область, отметили в Министерстве экономического развития региона

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Азов в Ростовской области в 2026 году станет частью межрегионального туристического маршрута "Созвездие парусник". Таким образом, от региона будут представлены уже два города, включая Таганрог, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития Ростовской области.

"Ежегодно мы отмечаем увеличение турпотока со стороны наших соседей - ДНР, ЛНР, Запорожской области. В 2024 году было подписано соглашение в рамках торжественной церемонии закрытия образовательной программы ВЭБ.РФ и школы "Сколково" "Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития", благодаря чему Таганрог стал частью нового межрегионального туристического маршрута "Созвездие парусник" и в 2026 году к реализации проекта присоединится Азов", - сказали в региональном Минэко.

В министерстве уточнили, что в проект также входят несколько городов ДНР, включая Донецк, Мангуш, Мариуполь и Новоазовск, а также Бердянск Запорожской области, Геническ Херсонской области и Ейск Краснодарского края.

"Данный маршрут станет новой точкой притяжения, позволит привлечь инвесторов и будет способствовать развитию инфраструктуры и увеличению турпотока в Ростовскую область", - добавили в министерстве.

В связи с ограничением работы аэропорта Платов в 2022 году власти Ростовской области переориентировали развитие туризма с делового на автомобильный. В регионе протяженность федеральной трассы М-4 "Дон" составляет более 460 км, вдоль нее есть определенные достопримечательности, которые власти рекламируют и привлекают туда туристов. В 2025 году власти Ростовской области предусмотрели свыше 60 млн рублей субсидий на эти цели.

В Ростовской области туристические услуги оказывают 582 фирмы, 64 из которых зарегистрированы в Едином федеральном реестре туроператоров по внутреннему туризму. Ежегодно загрузка средств размещения в летний сезон достигает 90-95%.