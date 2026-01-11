Большинство семей Ставрополья при заключении соцконтракта увеличили доходы

Рост заработка отмечается у 75% семей

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Заключение социального контракта позволяет семьям Ставрополья увеличивать доходы. Рост заработка отмечается у 75% семей, заключивших контракт, сообщила ТАСС министр труда и соцзащиты края Елена Мамонтова.

"Роль социального контракта в повышении доходов семей и улучшении качества их жизни невозможно переоценить. Часто его основная цель - переход занятости гражданина из увлечения или мечты в стабильный источник дохода. Ежегодная оценка эффективности социальных контрактов показывает, что практически у 75% семей, заключивших соцконтракт, доходы увеличились либо превысили величину прожиточного минимума, установленную в крае", - сказала она.

Механизм социального контракта реализуется на Ставрополья с 2014 года. Последние пять лет эта работа проходит при поддержке федерального финансирования. В 2025 году на это направление было выделено более 1,1 млрд рублей, в регионе заключили более 4,5 тыс. социальных контрактов.

"Наиболее востребованными в крае остаются социальные контракты, направленные на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы. Кроме того, заключены социальные контракта на ведение личного подсобного хозяйства и социальные контракты для преодоления гражданами трудной жизненной ситуации", - пояснила Мамонтова.

Социальные контракты в регионе заключают также участники специальной военной операции и их семьи. В 2025 году на Ставрополье заключили 30 таких контрактов, общее финансирование проектов превысило 5,6 млн рублей.