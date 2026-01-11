Бокерия: кардиохирургия остается привлекательным направлением для студентов

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава добавил, что в будущем Россия не останется без врачей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Активная подготовка медицинских кадров ведется в России, при этом специальность врача, в частности, кардиохирурга, остается привлекательной для студентов. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

"Очень важным компонентом является то, что очень активно мы готовим кадры. Это многоуровневая подготовка в нескольких центрах, чтобы человек мог посмотреть разные вещи. А сама по себе специальность врача, в частности, специальность кардиохирурга, очень привлекательная: желающих все больше и больше. Ее прелесть в том, что тебе привезли пациента, а от тебя он уходит на своих ногах, здоровым. Очень благодарные, так скажем, результаты получаются", - сказал он.

Бокерия добавил, что в будущем Россия не останется без врачей. "И в будущем все, кроме врачей, будут "почти врачами", потому что много есть литературы, и люди хотят разбираться в здравоохранении сами по себе. Просто мне с пациентами приходится каждый день встречаться, многие читают даже наши профессиональные журналы. И таким образом чувствуется заинтересованность своим здоровьем в обществе", - завершил Бокерия.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.