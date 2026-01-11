"Аэрофлот" перешел к штатному выполнению суточного плана полетов в Шереметьеве

В расписании на 11 января предусмотрено 194 рейса на вылет и 202 рейса на прилет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в штатный режим выполнения суточного плана полетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"К 08:00 11 января Аэрофлот полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в/из Шереметьево", - говорится в сообщении.

В расписании на 11 января предусмотрено 194 рейса на вылет и 202 рейса на прилет.

В компании также сообщили, что продолжается доставка багажа пассажирам, прибывшим рейсами 9 января. По состоянию на утро 11 января, доставлено по адресам и получено пассажирами самостоятельно в аэропорту около половины единиц багажа из более 2 тыс. заявленных к доставке.