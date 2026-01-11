В аэропортах Краснодарского края задерживаются 45 рейсов

Время задержки составляет от 30 минут до 13 часов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Вылет и прилет 45 рейсов задерживается в аэропортах Краснодарского края. Время задержки составляет от 30 минут до 13 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика.

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Краснодара на вылет задержаны пять рейсов: в Дубай, Екатеринбург, Батуми, Челябинск и Хургаду. На прилет - два рейса из Стамбула, а также по одному рейсу из Дубая, Хургады, Батуми и Москвы.

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 33 рейса: Москва, Анталья, Батуми, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Стамбул, Саратов, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Кутаиси, Ереван. Один рейс на прилет из Санкт-Петербурга отменен.

В аэропорту Геленджика задерживается рейс на прилет из Москвы.