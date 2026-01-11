В горах Дагестана сход снежной лавины перекрыл автодорогу

Движение автотранспорта временно закрыто

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Сход снежной лавины перекрыл автодорогу Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба "Дагавтодора".

"В Цунтинском районе на участке 49-го км автомобильной дороги регионального значения Агвали - Шаури - Кидеро ориентировочно произошел сход снежной лавины. Движение автотранспорта временно закрыто", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место переброшена спецтехника.

"Объемы сошедших масс и сроки расчистки уточняются. Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано и осуществляется по альтернативному маршруту через Бежтинский участок по автомобильной дороге Тлядал - Бежта - Кидеро", - добавили в пресс-службе.