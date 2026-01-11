В Сочи до 13 января объявили лавинную опасность

В регионе также ожидаются сильные дожди, штормовой ветер и снегопад

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Сход лавин возможен в горах Сочи выше 1 тыс. м в ближайшие дни, сообщается в СМС-рассылке РСЧС. В регионе также ожидаются сильные дожди, штормовой ветер и снегопад.

"Лавиноопасно в горах Сочи выше 1 000 м над уровнем моря 11-13 января 2026 года", - говорится в СМС-рассылке.

Как сообщило в канале Max управление МЧС России по Краснодарскому краю, на территории региона в течение суток 11 января, а также 12 января ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в горных районах порывы ветра могут достичь 30-35 м/с.

"На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной и юго-западной территории Краснодарского края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше", - отмечается в публикации.

12 января местами в крае ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах.