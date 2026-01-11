В Кушве восстановили работу котельной

Без теплоснабжения и горячей воды оставались более 10 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу котельной "Рудничная" в Кушве Свердловской области после коммунальной аварии, из-за которой без теплоснабжения и горячей воды остались более 10 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Ранее 11 января около 8:00 мск произошло нарушение подпитки котельной "Рудничная", в результате чего 189 многоквартирных домов, 104 частных дома и 16 соцобъектов остались без теплоснабжения и горячей воды.

"Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Кушвы, работа котельной "Рудничная" восстановлена", - говорится в сообщении.

Сейчас в котельной запущены три котла, они работают в штатном режиме. Температура воды в системе поднимается до нормативных значений.

Последствия аварии ликвидируют 10 специалистов и три единицы техники. "Ликвидация последствий аварии находится под контролем министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и МЧС", - добавили в сообщении.