Первый в КНР пассажирский дирижабль приступил к коммерческим перевозкам

AS700 "Сянъюнь" может перемещаться со скоростью 100 км/ч

ШАНХАЙ, 11 января. /ТАСС/. Первый в КНР пассажирский дирижабль AS700 "Сянъюнь" совершил дебютный коммерческий полет. Как говорится в сообщении властей провинции Хубэй, перелет с возвращением состоялся между городами Цзинмэнь и Ухань.

Полет прошел штатно - транспортное средство продемонстрировало эксплуатационную пригодность для полетов на низких высотах в городской среде.

AS700 "Сянъюнь", также известный как "небесная белуха", - первый в КНР пилотируемый дирижабль, независимо разработанный Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC) в соответствии со стандартами летной годности.

Его длина составляет 50 м, максимальная дальность полета - 700 км, а высота - 3 км. Борт вмещает до 10 человек. Дирижабль может перемещаться со скоростью 100 км/ч.

Помимо воздушного туризма, летательный аппарат будет использоваться в аварийно-спасательных работах, аэрогеофизической разведке, грузоперевозках, а также для воздушной рекламы и других целей.

Китай в последние годы активно развивает так называемую низковысотную экономику - сферу практического применения беспилотников, дирижаблей и летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. По прогнозам Управления гражданской авиации КНР, рыночная стоимость этого сектора к 2035 году может достичь 3,5 трлн юаней ($490 млрд).