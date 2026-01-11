В ГУ ФСИН по Москве рассказали о работе первого цифрового СИЗО в РФ

Проект предусматривает применение телекоммуникационных решений, в том числе с возможностью видеоаналитики для решения нештатных ситуаций

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Главное управление ФСИН России по Москве рассказало о возможностях первого в стране цифрового СИЗО. Пилотный проект "Цифровое СИЗО" был запущен при поддержке правительства Москвы в конце декабря 2022 года в СИЗО-2 столичного ГУ ФСИН ("Бутырка").

"Проект предусматривает применение телекоммуникационных решений, в том числе с возможностью видеоаналитики для решения нештатных ситуаций. В рамках проекта успешно проработан полный цикл содержания лиц в СИЗО-2, который включает входной контроль, систему досмотра, процедуру учета, контроль на территории учреждения: биометрическую идентификацию, инцидент-менеджмент", - сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

В рамках проекта был полностью переоборудован центральный пост системы охранного телевидения (ЦПСОТ), установлено самое современное оборудование для досмотра спецконтингента и посетителей. Система "Инцидент-менеджмент" включает более 350 видеокамер с автоматической детекцией инцидентов по шести сценариям - это драка, побег, суицид, плохая видимость, задымление, нахождение заключенного у окна (для пресечения межкамерной связи заключенными).

"Аналитическая система позволяет осуществлять быстрый поиск по спецконтингенту, формировать требуемую отчетность, создавать и печатать ориентировки", - рассказали в ГУ ФСИН. В базу данных СИЗО занесено более 300 лиц, склонных к правонарушениям. Поиск информации по спецконтингенту составляет 20 секунд.

Проект направлен на обеспечение прозрачности, безопасности и эффективности процессов, происходящих в следственных изоляторах, подчеркнули в ГУ ФСИН.

В июле 2025 года стало известно о том, что во Владимирской области на базе ИК-6 был запущен в пилотный проект "Цифровая ИК" с применением в том числе возможностей искусственного интеллекта. Технологии фиксируют голос и изображения лиц, обеспечивая биометрический учет с формированием цифровых профилей заключенных. Это позволяет создать единую базу для идентификации осужденных и контроля их перемещений по территории колонии и оперативно выявлять подозрительную активность среди заключенных.