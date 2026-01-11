В КБР отмечают годовщину освобождения региона от немецкой оккупации

Враг был выбит с территории республики 83 года назад

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 11 января. /ТАСС/. Годовщину освобождения Кабардино-Балкарии (КБР) от немецко-фашистской оккупации отмечают в регионе. 83 года назад враг был выбит с территории республики, рассказал глава КБР Казбек Коков.

"Сегодня исполняется 83 года со дня освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фашистской оккупации - 11 января 1943 года советские войска выбили гитлеровцев и погнали дальше - на запад. Это знаковая для нашей республики дата, она навсегда вписана в летопись битвы за Кавказ, за Родину", - сообщил глава республики.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 70 тыс. жителей Кабардино-Балкарии, свыше 40 тыс. из них не вернулись с полей сражений.

Республика находилась в оккупации с августа 1942 года. За полгода гитлеровцами были убиты почти 2,2 тыс. жителей, в том числе 271 ребенок, и 2 тыс. советских военнопленных.

"Осенью и зимой 1942-го линия фронта пролегла по Курпским высотам, растянувшись на 22 км. Солдаты и офицеры 317-й стрелковой дивизии, жители Кабардино-Балкарии мужественно бились здесь не жалея себя, многие сложили головы. Под таким яростным напором враг, несмотря на свое превосходство в живой силе и технике, вынужден был отступить. Уходя, фашисты срывали злость - расстреливали мирных людей, взрывали школы, больницы, предприятия, Нальчик был практически разрушен", - добавил Коков.