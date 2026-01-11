Жители Калининградской области вышли на уборку снега

В среднем высота снежного покрова в муниципалитетах достигала 15 см

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Жители нескольких населенных пунктов Калининградской области вышли на уборку пешеходных участков от снега. В Калининграде и других муниципалитетах уже несколько дней убирают снег члены регионального отделения "Единой России", молодежь и волонтеры, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

"Хочу похвалить нашу "Единую Россию". Партийцы, молодежь, волонтеры помогают нашим городам справиться в эти дни с последствиями непогоды. Уже несколько дней выходят на расчистку дорог и улиц и в Калининграде, и в других муниципалитетах", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Судя по представленным кадрам, зимний субботник устроили в Балтийске, Славске, Ладушкине, Озерске, Гусеве, Гурьевске, Янтарном, Полесске.

В среднем высота снежного покрова в муниципалитетах достигала 15 см. Ежедневно на уборку областных дорог выходит от 80 до 100 машин, привлечены дополнительные силы и техника, сообщал руководитель региона.

Как уточнили ТАСС в управлении ГИБДД по области, транспортного коллапса нет в связи со снегопадами, техника справляется. Снегопады наблюдаются в Калининградской области с самого начала 2026 года. Значительное количество снега выпало и минувшей ночью.