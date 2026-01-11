Количество высокотехнологичных операций в Москве увеличилось на 11% в 2025 году

Их число достигло почти 100 тыс.

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных операций, оказанных москвичам в 2025 году, достигло почти 100 тыс., что на 11% больше, чем годом ранее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем канале в Max.

"В 2025-м подобная медицинская помощь оказана почти 100 тыс. раз - это на 11% больше, чем годом ранее. К примеру, врачи провели почти 9 тыс. операций по устранению нарушений сердечного ритма, а по лечению катаракты - 50,5 тыс.", - написал мэр.

Высокотехнологичные вмешательства проводятся в рамках специализированных программ по 14 направлениям, включая кардиологию, офтальмологию, сердечно-сосудистую и торакальную хирургию, нейрохирургию, травматологию и ортопедию, челюстно-лицевую хирургию и гинекологию. Ранее такие операции выполнялись только в крупных научных центрах, сегодня же их проводят в городских больницах за счет средств обязательного медицинского страхования, уточнил Собянин.

По словам мэра, такие операции проводятся не только для лечения сложных или редких заболеваний, но и помогают вернуть пациентам максимальное качество жизни, что особенно важно для пожилых людей. Например, лечение катаракты занимает всего 15-20 минут и позволяет вернуть полноценное зрение, а операции при переломах шейки бедра и заболеваниях коленных суставов напрямую влияют на подвижность и самостоятельность пациентов.

Собянин отметил, что в 2026 году планируется сократить срок от постановки диагноза и выдачи направления на операцию до самого хирургического вмешательства с двух недель до 10 дней. В 2025 году врачи провели почти 9 тыс. операций по устранению нарушений сердечного ритма и 50,5 тыс. операций по лечению катаракты.