В Луганске восстанавливают нарушенное при аварии электроснабжение

Обесточенными остаются менее 3 тыс. абонентов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники энергетической отрасли Луганской Народной Республики по резервным линиям восстанавливают электроснабжение в Луганске, нарушенное в результате аварии. Обесточенными остаются менее 3 тыс. абонентов, сообщили в Telegram-канале регионального Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности.

"Энергетики оперативно перезапитали часть абонентов Артемовского района столицы республики по резервным линиям электроснабжения после аварии. Также специалистами восстановлена подача электроснабжения на 10 котельных южной части города. По состоянию на 12:30 мск менее 3 тыс. абонентов остаются обесточенными", - сказано в сообщении.

В Минтопэнерго ЛНР добавили, что ремонтно-восстановительные работы продолжаются и будут завершены в ближайшее время.