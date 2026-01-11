Генконсульство РФ в Гонконге контролирует ситуацию с задержанием россиянки

Гонконгская сторона своевременно сообщила об инциденте

ГОНКОНГ, 11 января. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Гонконге осведомлено о задержании полицией гражданки России за повреждение частного автомобиля. Как сообщили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве, российские дипломаты следят за ситуацией.

"Гонконгская сторона своевременно сообщила нам об этом инциденте. Российские дипломаты держат ситуацию под контролем", - сказали в консульстве.

Ранее полиция Гонконга задержала гражданку РФ по подозрению в повреждении легкового автомобиля и угрозе ножом в районе популярной у туристов набережной Чимсачёй. По информации местных СМИ, женщина неожиданно стала наносить удары по капоту частного автомобиля, повредив его, после чего схватила нож в расположенном неподалеку киоске и начала им размахивать. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причины поведения женщины пока не известны.