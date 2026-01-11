В Херсонской области для поддержки педагогов выделили 240 млн рублей в 2025 году

Средства были выделены в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" и программы "Земский учитель"

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 11 января. /ТАСС/. Поддержка педагогов в Херсонской области в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" и программы "Земский учитель" составила 240 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

"Большое значение для региона имеет поддержка педагогических работников образовательных организаций, которая проводится при реализации национального проекта "Молодежь и дети" в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники". Это ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство и кураторство и единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель". Объем средств, предусмотренных этим проектом на 2025 год, составил - 240 млн. руб.", - сказал он.

Программа "Земский учитель" реализуется с 2020 года, по поручению президента РФ Владимира Путина, она продлена до 2030 года, в 2025-2027 годах планируется закрыть более 3 тыс. вакансий. Педагоги, которые переедут по программе в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, получат единовременную выплату в размере 2 млн рублей.