В Севастополе предупредили о подъеме уровня воды в реках

В ближайшее время в регионе ожидается усиление ветра и осадков

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Подъем уровня рек в Севастополе прогнозируется в ближайшие дни. Резерв для приема потока есть, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"На полуострове ожидается мощный циклон с обильными осадками, что снова приведет к подъему уровней рек. <...> На сегодня есть достаточный резерв для приема прогнозируемого притока. Специалисты "Дирекции особо охраняемых природных территорий" и Спасательная служба Севастополя контролируют ситуацию", - написал Развожаев.

За последние сутки уровень воды в реке Кача в районе Вязовой рощи упал на 30 см, в Бельбеке в районе Фронтового и Верхнесадового - на 10 см. Уровень воды в Черной речке в районе села Черноречье поднялся на 15-25 см.

Как отметил губернатор, из-за продолжительной засухи 2025 года реки Севастополя и Чернореченское водохранилище способны принять большой объем воды. В настоящее время водосбросные сооружения работают в штатном режиме, нарушений прочности или устойчивости гидротехнических сооружений не зафиксировано.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, на территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение из-за Балканского циклона. В настоящее время на всей территории зарегистрированы осадки, максимальное количество - на южном берегу Крыма, в том числе на горе Ай-Петри - более 90 мм.

В ближайшее время ожидается дальнейшее усиление ветра и осадков: дождя и мокрого снега.