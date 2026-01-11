В Новосибирской области в середине января ожидают до минус 44 градусов

Похолодание начнется 14 января

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Резкое похолодание до минус 44 градусов ожидается в Новосибирской области на первой рабочей неделе 2026 года.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", похолодание начнется 14 января, а уже днем 16 января температура воздуха может резко опуститься до минус 30 градусов, ночью 17 января - до минус 34 градусов. В отдаленных районах области, прогнозирует сайт "У зонта", ожидаются еще более сильные морозы, достигающие 44 градусов.

Портал Gismeteo предсказывает, что ночью 14 января придет похолодание до минус 31 градуса, а 16 января температура может упасть до минус 37 градусов. Дневные температуры с 14 по 18 января в среднем составят от минус 21 до минус 29 градусов.