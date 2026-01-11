В Кабардино-Балкарии предупредили о лавинной опасности

Потенциально опасные участки находятся в Приэльбрусье

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 11 января. /ТАСС/. Сильный снег и ветер, а также опасность схода лавин на высоте 2,5 тыс. м прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Гидрометцентра, в течение суток 12 января в предгорных и горных районах КБР местами ожидаются очень сильные осадки - снег, мокрый снег и очень сильный южный ветер с порывами до 30 метров в секунду", - отметили в МЧС.

В ведомстве также пояснили, что существует вероятность схода лавин на высоте более 2,5 тыс. м. Потенциально опасные участки находятся в Приэльбрусье, где в последние дни из-за непогоды ограничивают работу курорта "Эльбрус".

Туристам рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности во время пребывания в горах.