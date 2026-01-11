В Донецке 1 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. В Петровском районе Донецка 1 тыс. бытовых абонентов, котельная и 16 трансформаторных подстанций оказались обесточены в результате аварии, сообщила пресс-служба "Донецкэнерго" - филиала Юго-Западной энергосетевой компании.

"Городской округ Донецк. В 11:30 произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 16 ТП, 1 котельная, 1 000 быт. аб. (Петровский р-н г. Донецк)", - говорится в сообщении.