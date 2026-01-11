ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Более 1,9 млн пассажиров воспользовались аэропортами Москвы за 10 дней 2026 года

За этот период было совершено 12,5 тыс. рейсов
Редакция сайта ТАСС
12:11

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Число пассажиров, воспользовавшихся столичными аэропортами за первые 10 дней 2026 года, превысило 1,9 млн, сообщили в Росавиации.

"Всего за десять дней 2026 года услугами аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский воспользовались, по предварительным данным, более 1,9 млн пассажиров на 12,5 тыс. рейсов", - говорится в сообщении.

За первую половину 11 января четыре аэропорта московского региона обслужили 695 рейсов, за два часа с 12:00 до 14:00 мск еще 128 рейсов.

В ведомстве отметили, что на момент публикации все аэропорты страны отправляют и принимают рейсы. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в своем базовом аэропорту Шереметьево.

Росавиация подчеркнула, что авиатранспортная система страны справилась с повышенной нагрузкой, несмотря на аномальные погодные условия, рекордный уровень снега в нескольких регионах, включая Москву, а также временные ограничения на использование части воздушного пространства. 

РоссияМосква