Более 1,9 млн пассажиров воспользовались аэропортами Москвы за 10 дней 2026 года

За этот период было совершено 12,5 тыс. рейсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Число пассажиров, воспользовавшихся столичными аэропортами за первые 10 дней 2026 года, превысило 1,9 млн, сообщили в Росавиации.

"Всего за десять дней 2026 года услугами аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский воспользовались, по предварительным данным, более 1,9 млн пассажиров на 12,5 тыс. рейсов", - говорится в сообщении.

За первую половину 11 января четыре аэропорта московского региона обслужили 695 рейсов, за два часа с 12:00 до 14:00 мск еще 128 рейсов.

В ведомстве отметили, что на момент публикации все аэропорты страны отправляют и принимают рейсы. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов в своем базовом аэропорту Шереметьево.

Росавиация подчеркнула, что авиатранспортная система страны справилась с повышенной нагрузкой, несмотря на аномальные погодные условия, рекордный уровень снега в нескольких регионах, включая Москву, а также временные ограничения на использование части воздушного пространства.