Дед Мороз из Великого Устюга преодолел более 20 тыс. км на своем поезде

По традиции он встретился на перроне с детьми и взрослыми, чтобы тепло поздравить всех с наступившим Новым годом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по России на своем сказочном поезде. Он преодолел более 20 тыс. км от Владивостока до Мурманска и вернулся домой, в Великий Устюг, сообщается в официальном Telegram-канале волшебника.

"В юбилейном сезоне волшебный состав преодолел более 20 000 км от Владивостока до Мурманска, побывав и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале. Промчавшись по центральной части России-матушки, он завершил путь на родине Деда Мороза - в сказочном сердце Вологодчины, нашем любимом Великом Устюге", - говорится в сообщении.

По традиции волшебник встретился на перроне с детьми и взрослыми, чтобы тепло поздравить всех с наступившим Новым годом. "Пусть ваша жизнь наполнится счастливыми мгновениями, а чудеса всегда будут рядом. Верьте в добрую сказку, ведь она живет в каждом благом деле, в каждом искреннем слове, в каждом любящем сердце", - пожелал волшебник.

Поезд Деда Мороза - это уникальный совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. За пять лет существования проекта он посетил 370 больших и малых городов, проехав более 120 тыс. км.