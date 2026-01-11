Пятигорск отметил 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

У "Огня вечной славы" прошло памятное мероприятие, посвященное подвигу советского народа

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Со дня освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков исполнилось 83 года. У "Огня вечной славы" прошло памятное мероприятие, посвященное подвигу советского народа, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Сегодня исполняется 83 года со дня освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата - вечный памятник беспримерному героизму и несгибаемой воле нашего народа. Сегодня у "Огня вечной славы" собрались горожане всех поколений, чтобы отдать дань памяти подвигу советского народа. О той великой войне и Великой Победе, о наших героях, их доблести и мужестве мы помним каждый день", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

Мэр города также отметил, что Пятигорск находился в оккупации 155 дней. Тысячи мирных жителей стали жертвами террора, а склоны Машука и Бештау превратились в братские могилы.

"Утром 11 января 1943 года разведывательные группы 295-й и 356-й стрелковых дивизий вошли в Пятигорск. После стремительного и ожесточенного боя город был очищен от врага. Этот день навсегда вошел в историю как день второго рождения Пятигорска - рождения, оплаченного кровью, мужеством и невероятной силой духа его защитников и жителей", - поделился Ворошилов.