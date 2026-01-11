Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники работали в усиленном режиме

На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники работали в усиленном режиме и обеспечили стабильную работу объектов городского хозяйства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме. Обеспечили стабильную работу ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания", - написал он в своем канале в Max.

Собянин отметил, что на круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января спасатели и добровольцы дежурили у храмов и церквей.

Мэр добавил, что городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия прошедшего снегопада.

"Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме", - заключил Собянин.