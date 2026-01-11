В Москве стоимость услуги по очистке машины от снега доходит до 7 тыс. рублей

Такие предложения доступны в столице круглосуточно

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Объявления о расчитске машины от снега появились на сайте "Авито", стоимость такой услуги составляет от 400 рублей до 7 тыс. рублей, следует из данных, которые изучил ТАСС.

"Откопаю машину из снега. В Северном Чертаново 5 тыс. рублей. В Центральном и Южном + 500 рублей. Лопата есть. Очистить автомобиль + 500 рублей. Щетки есть. Предоплата 500 рублей, аванс перед началом работы 2 тыс. рублей, оплата после работы 2,5 тыс. рублей", - говорится в объявлении.

Услуги по очистке автомобилей от снега доступны круглосуточно. Некоторые предприниматели повышают стоимость услуг до 7 тыс. рублей, если работа выполняется после 21:00.

Некоторые предлагают свои услуги по фиксированной цене - 400 рублей за все. Они обещают обращаться с автомобилем, как с собственным, и предлагают не только откопать машину, но и прогреть, вытянуть и прикурить.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад стал одним из пяти сильнейших за все 146 лет постоянных метеорологических наблюдений в столице. Также он вошел в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XXI века. Стихия обновила суточный рекорд количества осадков для 9 января - в городе выпало 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. Рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.