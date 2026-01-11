Циклон "Фрэнсис" за сутки принес в Петербург снег высотой почти 13 см

Городские службы в усиленном режиме убирают улицы и дворы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге за сутки активного снегопада увеличилась на 12,7 см. Городские службы в усиленном режиме убирают улицы и дворы, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

"Ночью циклон прибавил к снежному покрову еще немного, в общей сложности за сутки получилось 12,7 см. За короткий срок это немало, так что сейчас задействованы все резервы коммунальных служб, чтобы и сегодня, и, главное, к понедельнику проезжая часть и тротуары были готовы принять потоки автомобилей, общественного транспорта и пешеходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 января на уборку улично-дорожной сети вышли 1 053 единицы техники и 1 033 работника ручного труда. "За сутки на утилизацию вывезено 36 тыс. кубометров снега. Уборка не прекращается ни на минуту, а ключевые магистрали полностью расчищаются несколько раз в день", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 10 и 11 января Петербург находился в зоне циклона "Фрэнсис". Пройдя Москву и регионы европейского центра России, он принес в северную столицу наиболее интенсивный в нынешнем сезоне снегопад и сильный ветер. Из-за непогоды все дорожные и коммунальные службы города уже в ночь на 10 января были переведены на усиленный режим работы.

По данным синоптика Михаила Леуса, 11 января Петербург остается под влиянием северной периферии малоактивного и малоподвижного циклона, который сохраняет в регионе облачную погоду и небольшой снег. Температура воздуха, по информации Северо-Западного УГМС, составляет -7,6 градуса по Цельсию при влажности воздуха в 80% и ветре 1-4 м/с. 12 января местами также ожидается небольшой снег, температура составит ночью от минус 10 до минус 12, днем - от минус 8 до минус 10 градусов.