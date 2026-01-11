Число задержанных в аэропортах Краснодарского края рейсов сократилось до 12

В аэропорту Краснодара задерживается по одному рейсу на вылет и прилет из Батуми

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Число задержанных на вылет и прилет рейсов в аэропортах Краснодарского края снизилось с 45 до 12, следует из данных онлайн-табло аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика.

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Краснодара задерживается по одному рейсу на вылет и прилет из Батуми. Утром 11 января сообщалось о задержках 11 рейсов.

В аэропорту Сочи число задержанных рейсов снизилось до семи. На вылет задержаны три рейса - в Хургаду, Москву и Екатеринбург. На прилет - два рейса из Антальи, а также рейсы из Стамбула и Москвы. Один рейс на прилет из Санкт-Петербурга отменен. Ранее сообщалось о задержках 33 рейсов в аэропорту Сочи.

В аэропорту Геленджика задерживается рейс на вылет в Москву и два рейса на прилет из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще два рейса на прилет и вылет в столицу отменены.