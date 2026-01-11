На Кипре ищут пропавшего экс-главу "Уралкалия" Баумгертнера

Всех, кто располагает какой-либо информацией на этот счет, просят связаться с любым полицейским участком или позвонить на горячую линию

Владислав Баумгертнер © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

НИКОСИЯ, 11 января. /ТАСС/. Власти Республики Кипр начали операцию по поиску бывшего генерального директора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Сообщение об исчезновении российского предпринимателя опубликовала местная полиция.

"Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, <...> гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле", - отмечается в официальном сообщении управления уголовного розыска провинции Лимасол, размещенном в воскресенье в X.

Там же опубликованы фото и описание бизнесмена. Всех, кто располагает какой-либо информацией на этот счет, просят связаться с любым полицейским участком или позвонить на горячую линию.

Как информирует кипрская пресса, к поискам предпринимателя привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, выделены вертолет и беспилотники. Полиция оцепила район деревни Писсури, расположенной на гористом побережье на примерно равном удалении от Лимасола и Пафоса. Это произошло после того, как был отслежен последний сигнал мобильного телефона Баумгертнера.

"Российское посольство в курсе происходящего и держит ситуацию с поисками российского гражданина на контроле", - сообщили корреспонденту ТАСС в дипломатическом представительстве РФ в Никосии.