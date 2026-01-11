На Ставрополье в премии "Кардо" примут участие делегации из 65 стран

Организаторы поставили целью увеличить количество представленных стран, подчеркнул губернатор региона

ПЯТИГОРСК, 11 января./ТАСС/. Участие в премии "Кардо" в 2026 году примут представители 65 стран. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Организаторы поставили целью увеличить количество представленных стран. И похоже, у них это получится - 65 стран уже подтвердили свое участие в "Кардо". Ждем гостей и готовим новые молодежные события", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2025 году мероприятие стало одним из самых крупных и ярких событий. Более 3 тыс. участников из России и 58 стран приехали в Ставрополь. Как сообщается на страницах премии в социальных сетях, в 2026 году она пройдет с 19 по 23 августа.

"Прошедший год закрепил за Ставропольем статус одного из молодежных центров России. Мы провели крупные всероссийские и международные мероприятия, участниками которых стали почти 9 тыс. молодых людей из всех регионов России и зарубежья. Мы вновь приняли у себя Школьную и Студенческую весну, провели Всероссийский молодежный форум "Машук", - добавил Владимиров.

"Кардо" - Международный конкурс-премия развития уличной культуры и спорта президентской платформы "Россия - страна возможностей", учреждена в 2018 году для поддержки талантов в этой сфере. В 2025 году финал конкурса-премии прошел в Ставрополе.