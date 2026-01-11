В Москве убрали почти 1 млн куб. м снега

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются в круглосуточном режиме

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Коммунальные службы собрали почти 1 млн куб. м снега, выпавшего в результате снегопада, с московских улиц за двое суток. Об этом сообщили ТАСС в комплексе городского хозяйства столичной мэрии.

"На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн куб. м снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января", - сказал собеседник агентства.

Если весь объем отправленного на снегоплавильные пункты снега уложить в стандартные железнодорожные полувагоны, то понадобилось бы примерно 8 522 полувагона, поезд из которых растянулся бы на более чем 109 км - расстояние, почти равное пути от Казанского вокзала столицы до Коломны.

В комплексе городского хозяйства отметили, что работы по ликвидации последствий стихии продолжаются в круглосуточном режиме. Ситуация осложняется тем, что осадки, хотя и менее интенсивные, сохраняются. "К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 см снега", - пояснил собеседник агентства. Он подчеркнул, что недавно коммунальщики приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл будет повторяться по мере выпадения осадков.

О прошедшем снегопаде

На Москву и область 8 января обрушился снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад 9 января стал одним из пяти сильнейших за все 146 лет постоянных метеонаблюдений в столице. Также он вошел в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XXI века. Стихия обновила суточный рекорд количества осадков для 9 января - в городе выпало 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. Рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.

О текущих осадках

Осадки в столичном регионе продолжаются. По данным синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью может выпасть до 3-6 мм осадков, а прирост снега составить до 8 см. Минимальная температура воздуха в столице ожидается около 7-5 градусов ниже нуля, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, на дорогах не исключено образование гололедицы.

Синоптики также сообщали ТАСС, что в период до 09:00 мск понедельника, 12 января, в столичном регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий.