Школьница из Иркутской области победила на конкурсе красоты в Тбилиси

Международный конкурс World Rising Stars объединил 50 участников в возрасте от 5 лет до 21 года

Елена Бужеева © Пресс-служба «Миссис Россия Мира»

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Семнадцатилетняя школьница из Иркутской области Елена Бужеева стала победительницей международного конкурса красоты и талантов World Rising Star 2026, финал которого прошел в Тбилиси. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

"17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января", - говорится в сообщении.

Международный конкурс World Rising Stars ("Восходящая звезда мира") объединил 50 участников в возрасте от 5 лет до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других государств. Традиционно были определены победители в разных возрастных категориях, при этом главный титул завоевала россиянка.

Елена проживает в селе Оса Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и с детства занимается народными танцами. Подготовка к международному финалу заняла у нее около трех месяцев. В ноябре 2025 года она стала обладательницей гран-при регионального конкурса "Мини-Мисс Иркутская область", а в декабре одержала победу в старшей возрастной категории (14-17 лет) национального этапа конкурса "Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025", что обеспечило ей участие в международном финале.

Международный конкурс World Rising Stars проводится в Тбилиси в январе уже почти 10 лет. В 2026 году мероприятия включали благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов, а также финальные дефиле в национальных и вечерних костюмах. Для участников и их родителей была организована экскурсионная программа.