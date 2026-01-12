Бизнесмен Шишкарев подаст иск из-за ложных обвинений от гражданина Украины

Основатель группы "Дело" заявил, что находится в Дубае в командировке и проводит встречи с представителями международных компаний

Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Основатель группы "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что провел беседу с полицейским в ОАЭ в связи с заявлением от гражданина Украины, однако назвал обвинения в угрозах ложными. Об этом Шишкарев сообщил в своем Telegram-канале, комментируя "информацию некоторых СМИ о наличии в ОАЭ "заявления о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании".

По его словам, он находится в Дубае в командировке, где проводит встречи с международными компаниями. Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины о якобы угрозах с его стороны.

"Утверждаю, о чем информировал местные правоохранительные органы, что подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени. В связи с развернутой против меня кампанией по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов принял решение о подаче иска, содержание и суть которого обнародую после его регистрации", - написал бизнесмен.

Он отметил, что подаст заявление в российский суд. "Имею основания полагать, что заказчиками и идеологами кампании по дискредитации моего честного имени и деловой репутации являются члены организованной группы, действующие по предварительному сговору и в корыстных интересах. Соответствующие заявления на предмет действий данных лиц буду намерен подать в российские правоохранительные органы в установленном порядке", - написал бизнесмен.

Ранее издание РБК сообщило, что Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ.