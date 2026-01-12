В Саратове за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Высота снежного покрова составила 44 см

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Саратове достигла 44 см, за прошедшие сутки выпала половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС замначальника Саратовского гидрометцентра Дмитрий Мытарев.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас в Саратове идет обильный снег, утром на дорогах наблюдались десятибалльные пробки.

"На сегодняшнее утро высота снежного покрова составила в Саратове 44 см. <…> За сутки выпало 19,1 мм, это действительно половина месячной нормы осадков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, снегопад различной интенсивности в регионе продолжится до 15 января. Первую половину недели ожидаются слабые морозы, по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 8 градусов, в дневные часы до минус 6. 15 января начнет холодать, 16 января ночью прогнозируется от минус 12 до минус 17 градусов, днем от минус 7 до минус 12.

По информации правительства региона, для расчистки дорог на территории Саратовской области в условиях сильного снегопада привлечено более 1,5 тыс. единиц спецтехники, направлены все имеющиеся ресурсы. Руководители всех структур, отвечающих за дорожно-коммунальный комплекс, в период снегопадов перешли на круглосуточный режим работы.