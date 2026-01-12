В регионах Приволжского федерального округа снегопады сменятся похолоданием

К утру 13 января на севере Пермского края ожидается пик похолодания

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первая рабочая неделя года началась в части регионов Приволжского федерального округа (ПФО) со снегопадов, которые в ближайшие дни сменятся похолоданием. Об этом сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

12 января снегопад прошел в Саратовской и Ульяновской областях. Как рассказал ТАСС замначальника Саратовского гидрометцентра Дмитрий Мытарев, высота снежного покрова в Саратове достигла 44 см, за прошедшие сутки выпала половина месячной нормы осадков. По словам синоптика, снегопад различной интенсивности в регионе продолжится до четверга. Первую половину недели ожидается слабоморозная погода, по ночам столбики термометров покажут до минус 8 градусов, в дневные часы до минус 6. 15 января начнет холодать, 16 января ночью ожидается от минус 12 до минус 17 градусов, днем от минус 7 до минус 12.

В Ульяновской области в течение дня 12 января ожидается сильный снег, метель и снежные заносы. Температура днем будет в пределах минус 4-9 градусов, в конце недели ожидается значительное похолодание. Так, 16 января днем температура опустится до минус 13 градусов, в выходные - до минус 15-16 градусов. По ночам ожидается температура от минус 7 до минус 11 градусов, в ночь на 16 января похолодает до 16 градусов мороза, а в выходные прогнозируется до минус 20-22 градусов.

В Самарскую область, по информации Приволжского УГМС, в начале недели южный циклон принесет осадки в виде снега различной интенсивности и повышение температуры воздуха. 12 января действует желтый уровень погодной опасности - ожидаются снег и метель, местами сильная при ветре 8-13 м/ с, с видимостью до 1-2 км. В последующие два дня ожидается небольшой снегопад. Температура воздуха 12 января составит минус 5 градусов, во вторник потеплеет до минус 3 градусов, но с 15 января вновь похолодает до минус 10 градусов, в выходные - до минус 17 градусов, станет ясно.

По прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале недели сохранится циклонический характер погоды. Временами будет отмечаться снег, температуры воздуха днем составят минус 1-6 градусов.

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в течение недели в Оренбургской области. Небольшой снег возможен лишь местами. Температура воздуха, по информации Приволжского УГМС, днем будет колебаться в пределах минус 3-11 градусов, а по ночам опускаться до минус 4-14 градусов.

Последствия снегопадов

В Кирове снегопад прошел накануне. Как сообщил глава администрации города Вячеслав Симаков, ночью на улицы города вывели 202 единицы техники для расчистки дорог. По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшой снегопад возможен во вторник и среду, при этом ожидается минус 9-12 градусов.

Как передает корреспондент ТАСС, в Нижнем Новгороде утром в понедельник установилась погода без осадков. При этом за три прошедших дня в городе выпало более 50 см осадков, сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В городской администрации добавили, что дорожные службы продолжают устранять последствия сильного многодневного снегопада, который, по прогнозам синоптиков, продлится в Нижнем Новгороде еще и на этой неделе.

По информации правительства Саратовской области, для расчистки дорог на территории региона привлечено более 1,5 тыс. единиц спецтехники. Руководители всех структур, отвечающих за дорожно-коммунальный комплекс, в период снегопадов перешли на круглосуточный режим работы.

На дорогах Самарской области снежные заносы отметились уже в понедельник, в связи с чем в ГУ МВД региона предостерегли водителей от использования личного транспорта без крайней необходимости.

По данным администрации Чебоксар, за период каникул в городе выпало около 2/3 среднемесячной нормы снега, высота снежного покрова достигла 26 сантиметров. По прогнозам властей, 11-12 января дополнительно ожидается 3-6 см осадков. Ежедневно в очистке территорий от снега задействовано более 200 единиц специализированной техники. При этом в Чувашии в ближайшие дни сохранится облачная погода, местами будут идти снегопады, следует из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 13-14 января дневная температура будет опускаться до минус девяти градусов, порывы ветра будут достигать 11 м/с.

Норма и аномалии

На этой неделе в Пермском крае ожидается умеренно морозная погода - на 6-8 градусов холоднее нормы, сообщает Пермский центр геоинформационных систем (ГИС-центр). В целом ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков, небольшой снег возможен только в конце недели на севере Прикамья.

К утру 13 января на севере Пермского края ожидается пик похолодания - минус 23-28 градусов, в низинах - до минус 30-32 градусов. На юге края будет значительно теплее - минус 15-20 градусов, в Перми - около минус 20 градусов. В выходные дни на юге Прикамья будут условия для сильного ночного выхолаживания до минус 25-30 градусов, на севере из-за облачности может быть намного теплее - минус 13-18 градусов - и небольшой снег. Днем в выходные температура воздуха будет от минус 18-20 градусов на юге края до минус 11-13 градусов на севере.

В Удмуртии, по данным местного Гидрометцентра, в ближайшую ночь и завтра в течение дня на большей территории республики отметится небольшой и умеренный снег. 14 января небольшой снег сохранится местами на территории региона. Во второй половине текущей недели начнет усиливаться гребень антициклона, давление начнет повышаться, ожидаются прояснения и осадки маловероятны до конца недели. Температурный фон с каждым днем начнет понижаться и с середины недели повсеместно опустится ниже климатических норм.

В Башкирии в январе месячная температура воздуха ожидается около нормы, которая составляет 12,5 градуса ниже нуля. Количество осадков предполагается больше нормы, сообщили Башгидрометеоцентре. В ближайшие три дня температура воздуха в регионе составит 10 градусов мороза днем и до минус 15 градусов ночью.