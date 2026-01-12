В Петербурге высота снега за период зимних каникул выросла до 28 см

По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова, количество осадков составило 51% от месячной нормы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Чуть более 50% месячной нормы осадков выпало в Санкт-Петербурге за первую декаду января. За период зимних каникул высота снега в городе увеличилась до 28 см, сообщил в своем Telegram-канале начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Снег в Петербурге в течение первой декады шел почти постоянно, но при этом разной интенсивности. "Количество осадков в виде снега в первой декаде января в Санкт-Петербурге достигло 23,5 мм и составило 51% от месячной нормы. <…> В период зимних каникул высота снега в городе увеличилась до 28 см в центре, 23 см в Кронштадте и до 19 см в Ломоносове. Так как погода стояла морозная, то и снег был очень пушистый и легкий, а не плотный и тяжелый", - написал главный синоптик города.

Подводя погодные итоги первой декады января, Колесов отметил, что этот период получился достаточно морозным и снежным. "Морозов сильных в Санкт-Петербурге не наблюдалось, один день, 5 января, только с температурой минус 17,7 градусов, да и выше минус 4 градусов температура не поднималась. Так что преимущественно комфортная температура была", - указал он.

Солнце за период каникул светило четыре дня. "Это довольно много, так как в этом веке только четыре года в первой декаде января Солнце появлялось в течение 5 дней, а в 2009 году даже шесть раз", - пояснил синоптик. В общей сложности солнечное сияние наблюдалось в городе чуть более 5 часов.