На Эльбрусе закрыли горнолыжную трассу из-за лавинной опасности

Накануне региональное управление МЧС предупредило о высокой опасности схода лавин и сильных осадках в предгорных и горных районах республики

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Работу горнолыжной трассы на курорте "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) приостановили из-за лавинной опасности. Об этом сообщили в администрации курорта.

"Горнолыжная трасса Кругозор - Азау закрыта в связи с погодными условиями и высокой лавинной опасностью", - говорится в сообщении.

Накануне региональное управление МЧС предупредило о высокой опасности схода лавин и сильных осадках в предгорных и горных районах КБР.