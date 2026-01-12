Гуцан отметил растущую роль прокуратуры в условиях беспрецедентных вызовов

Генпрокурор России отметил, что в деле обеспечения верховенства закона, укрепления правопорядка, защиты прав и свобод граждан достигнуты значимые результаты

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан отметил возрастающую роль прокуратуры в условиях современных беспрецедентных вызовов. Об этом он заявил, выступая в День работника прокуратуры на торжественном мероприятии, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры.

"В условиях глобальных изменений мироустройства, усложнения многих общественных отношений и беспрецедентных вызовов роль прокуратуры заметно возрастает. И мы выполняем свои задачи достойно!" - сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что в деле обеспечения верховенства закона, укрепления правопорядка, защиты прав и свобод граждан достигнуты значимые результаты. "Во многом благодаря самоотверженному труду моих коллег, их преданности выбранной профессии", - отметил Гуцан. Говоря о задачах прокуратуры, он отметил, что "в рамках компетенции мы должны сделать все, чтобы обеспечить средствами надзора права наших граждан, интересов общества и государства".

"Преемственность поколений, накопленный опыт и высочайшие стандарты профессионализма сформировали прочный фундамент, на котором развиваются новые направления надзора и компетенции", - сказал генпрокурор. Отдельно он выразил глубокую признательность ветеранам прокуратуры. "Ваши мудрость, навыки и бесценные советы всегда востребованы", - заверил он.

"Для меня большая честь впервые в должности генерального прокурора России поздравить вас с 304-й годовщиной образования нашего ведомства. История прокуратуры, берущая начало еще в эпоху Петра Великого, - по сути, живая летопись служения Отечеству", - подчеркнул он.

По его словам, к профессиональному празднику прокуратуры России президентом РФ Владимиром Путиным за особые отличия в службе 32 прокурорам присвоены высшие классные чины, 50 удостоены государственных наград. Кроме того, 32 прокурора отмечены правительством, Советом Федерации и Государственной думой, свыше 1,7 тыс. работников и ветеранов прокуратуры поощрены приказами генпрокурора России.