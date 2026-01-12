Гуцана наградили правительственной медалью Столыпина

Эта награда является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан удостоен правительственной медали Петра Столыпина II степени. Об этом по поручению председателя правительства Михаила Мишустина сообщил его заместитель - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Распоряжением правительства РФ от 18 декабря 2025 года 3862-р "О награждении медалью Столыпина II степени Гуцана Александра Владимировича за заслуги в укреплении законности и правопорядка", - сообщил он, вручая медаль в День работника прокуратуры на торжественном мероприятии в Генпрокуратуре, посвященном 304-й годовщине образования российской прокуратуры.

Медаль Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

Александр Гуцан был назначен генпрокурором 24 сентября 2025 года.