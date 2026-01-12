В Запорожской области льготники получили поддержку на сумму более 400 млн рублей

Также выданы талоны на бытовое топливо и субсидии на покупку газового оборудования

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Более трех тыс. жителей Запорожской области получили в минувшем году поддержку на общую сумму более 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве труда и социальной политики региона.

"В 2025 году в Запорожской области расширены меры социальной поддержки. 3 062 гражданина получили выплаты на сумму 454,1 миллиона рублей. Выданы талоны на бытовое топливо и субсидии на покупку газового оборудования", - сообщили ТАСС в министерстве.

По поручению губернатора Запорожской области Евгения Балицкого на 2026 год подготовлены проекты нормативных актов, предусматривающие введение регионального звания "Ветеран труда Запорожской области" и дополнительных мер поддержки граждан, имеющих звания "Ветеран труда" и "Ветеран труда Запорожской области", а также единовременные выплаты к 40-летию катастрофы на ЧАЭС, региональный материнский капитал на третьего и последующих детей, расширение мер социальной поддержки участников СВО и многодетных семей.